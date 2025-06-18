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АНАЛІТИКА

Зеленський закликав лідерів G7 «співпрацювати зі США для обмеження ціни на російську нафту»

 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту «Групи семи» в канадському місті Кананаскісі із закликом зберегти і посилити санкції проти Росії, щоб змусити цю країну зупинити неспровоковану агресію проти України.

«Я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але чимало експертів погоджуються, що справді ефективний рівень - 30 доларів. Разом ми маємо зробити це болісним для Росії. 18-й пакет санкцій ЄС також має вдарити по російській енергетиці та банках», - сказав глава української держави.

Зеленський пропонує «й надалі закликати президента (США Дональда) Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити (російського лідера Володимира) Путіна покласти край цій війні».

«Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля», - констатував президент України.

16 червня в Австрії Володимир Зеленський повідомляв, що мав заплановану в Канаді зустріч із президентом США Дональдом Трампом, на якій хотів обговорити купівлю зброї у Сполучених Штатів. Але Трамп вирішив достроково залишити саміт, щоб повернутися до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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