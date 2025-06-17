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АНАЛІТИКА

ЗМІ: запуск переговорів про вступ з Україною та Молдовою у червні малоймовірний

 

Ймовірність запуску переговорів про вступ України і Молдови до ЄС у червні 2025 року залишається незначною.

Про це з посиланням на свої джерела у Брюсселі повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"На даний час виглядає малоймовірно, що перемовини про вступ з Україною і Молдовою можна буде відкрити у цьому місяці. Це великий удар, оскільки були сподівання, що це відбудеться у першій половині 2025 року", - пише Джозвяк.

"ЄвроПравда" раніше дізналася, що у дипломатичних колах вірять у можливість розблокувати переговорний процес після завершення польського головування, тобто з липня.

Через це ідею розриву пакета між Молдовою і Україною також поки відклали, сподіваючись на те, що угорський прем'єр Віктор Орбан зніме вето і потреба у цьому зникне.

Якщо ж під кінець літа з'ясується, що Орбан абсолютно не готовий на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на початку червня ще висловлювала оптимістичні очікування про те, що відкриття перших трьох переговорних кластерів можливе до кінця червня.
Ключові теги: ЄС
 

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