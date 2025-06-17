Фінансові новини
- |
- 17.06.25
- |
- 15:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: запуск переговорів про вступ з Україною та Молдовою у червні малоймовірний
12:30 17.06.2025 |
Ймовірність запуску переговорів про вступ України і Молдови до ЄС у червні 2025 року залишається незначною.
Про це з посиланням на свої джерела у Брюсселі повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"На даний час виглядає малоймовірно, що перемовини про вступ з Україною і Молдовою можна буде відкрити у цьому місяці. Це великий удар, оскільки були сподівання, що це відбудеться у першій половині 2025 року", - пише Джозвяк.
"ЄвроПравда" раніше дізналася, що у дипломатичних колах вірять у можливість розблокувати переговорний процес після завершення польського головування, тобто з липня.
Через це ідею розриву пакета між Молдовою і Україною також поки відклали, сподіваючись на те, що угорський прем'єр Віктор Орбан зніме вето і потреба у цьому зникне.
Якщо ж під кінець літа з'ясується, що Орбан абсолютно не готовий на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на початку червня ще висловлювала оптимістичні очікування про те, що відкриття перших трьох переговорних кластерів можливе до кінця червня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
ТОП-НОВИНИ
|Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT
|Дрони атакували завод «Прогрес» у Росії
|Євросоюз планує заборонити нові контракти на постачання російського газу - FT
|Трамп: Якби Росія була в G7 - не було б війни в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні розробили новий РЕБ-комплекс для боротьби з дронами типу Mavic
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
|ЗМІ: запуск переговорів про вступ з Україною та Молдовою у червні малоймовірний
|Трамп заявив, що відкладає санкції проти Росії, бо чекає укладення мирної угоди
|Дрони атакували завод «Прогрес» у Росії
|На саміті Альянсу в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
Бізнес
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
|AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ
|Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg
|Saab оголосила про проведення трьох випробувальних бойових польотів винищувач Gripen E, керованого ШІ