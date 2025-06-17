Трамп заявив, що відкладає санкції проти Росії, бо чекає укладення мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо чекає можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.

Про це Трамп заявив журналістам на саміті G7 у Канаді, повідомила кореспондентка Суспільного.

"Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду", - сказав Трамп.

На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".

Коли його запитали, чому Сполучені Штати самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав: "Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода".

Він також додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.

"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто - підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", - сказав Трамп.

Що відомо про 18-тий пакет санкцій ЄС проти РФ

У червні 2025-го Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів РФ. Санкції охоплюють також транзакції, пов'язані з проєктом Північний потік.

Енергетика та газ

* Заборона всіх транзакцій, пов'язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.

* Ціновий ліміт на нафтопродукти: знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.

* Розширення "тіньового флоту": до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.

* Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти - щоб уникнути обходу санкцій "через треті країни".

Фінанси та банківська сфера

* Трансформація обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій: адресовано 22 російським банкам та операторам з третіх країн, що допомагають обхід санкцій.

* Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF): разом із його дочірніми структурами.