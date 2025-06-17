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Трамп заявив, що відкладає санкції проти Росії, бо чекає укладення мирної угоди
09:43 17.06.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладає запровадження нових санкцій проти Росії, бо чекає можливого укладення угоди щодо припинення війни в Україні.
Про це Трамп заявив журналістам на саміті G7 у Канаді, повідомила кореспондентка Суспільного.
"Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду", - сказав Трамп.
На запитання журналіста про те, чи підтримують США заклик Європи до нових санкцій, Трамп відповів: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це".
Коли його запитали, чому Сполучені Штати самостійно не запроваджують санкції вже зараз, він сказав: "Бо я чекаю, щоб побачити, чи буде укладена угода".
Він також додав, що санкції дорого обходяться Сполученим Штатам.
"І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти якоїсь країни, це коштує США дуже багато грошей, величезні суми. Це не просто - підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів. Санкції - це не так просто. Це не вулиця з одностороннім рухом", - сказав Трамп.
Що відомо про 18-тий пакет санкцій ЄС проти РФ
У червні 2025-го Єврокомісія представила 18-й пакет санкцій, який передбачає нові обмеження проти енергетичного та банківського секторів РФ. Санкції охоплюють також транзакції, пов'язані з проєктом Північний потік.
Енергетика та газ
* Заборона всіх транзакцій, пов'язаних з Nord Stream 1 і 2: жоден оператор з ЄС не зможе здійснювати прямі чи непрямі угоди через ці трубопроводи.
* Ціновий ліміт на нафтопродукти: знижено з $60 до $45 за барель, щоб ускладнити Росії отримання доходів.
* Розширення "тіньового флоту": до санкційного списку додано ще 77 танкерів, що перевозили нафту поза законами.
* Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської нафти - щоб уникнути обходу санкцій "через треті країни".
Фінанси та банківська сфера
* Трансформація обмежень SWIFT у повну заборону транзакцій: адресовано 22 російським банкам та операторам з третіх країн, що допомагають обхід санкцій.
* Накладення санкцій на Російський фонд прямих інвестицій (RDIF): разом із його дочірніми структурами.
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