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АНАЛІТИКА

На саміті Альянсу в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

 

Північноатлантичний Альянс увечері в понеділок опублікував програму саміту, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Згідно з програмою, увечері 24 червня запланована робоча вечеря Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Це єдиний публічний захід за участю держави, що не входить до Альянсу, згаданий у програмі.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.

Президент України Володимир Зеленський, якого запросили на саміт, візьме участь лише в офіційній вечері 24 червня, яку приймають король і королева Нідерландів.
 

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