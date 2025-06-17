Австрія запропонувала провести наступну конференцію з відновлення України

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність Відня стати місцем проведення майбутньої конференції з відновлення України.

Про це він оголосив під час візиту президента Володимира Зеленського до Австрії, пише "Європейська правда".

Штокер підкреслив, що Австрія підтримує всі ініціативи, спрямовані на досягнення припинення вогню та справедливого, довготривалого миру.

Він також нагадав, що Австрія залишається одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні.

"Австрія разом зі своїми підприємствами може зробити істотний внесок у відновлення країни. Тому ми також запропонували виступити організатором майбутньої конференції з питань відновлення", - повідомив Штокер на своїй Facebook-сторінці.

Зеленський повідомив, що на зустрічі зі Штоером основну увагу було приділено посиленню санкцій проти Росії та можливій посередницькій ролі Австрії.