Джерело: ЄС не буде знижувати стелю ціни на нафту РФ через відсутність підтримки G7

Європейський Союз не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили на умовах анонімності два дипломати ключових держав ЄС, обізнані з перебігом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) 16 червня.

Як відомо, у проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7 і буде обговорюватися на найближчому саміті "Групи семи" в Канаді.

"Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій", - заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Цю тезу підтримав і другий дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди".

"Під час засідання Coreper 16 червня було наголошено на необхідності координації з G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, причому представники держав-членів висловили занепокоєння щодо зниження максимальної ціни", - зауважив він.

Дипломат додав, що "одностороннє зниження стелі ціни на нафту з боку ЄС є малоймовірним".

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.

А президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.