Росія вдарила по офісу Boeing у Києві. Це могла бути навмисна атака на американську компанію - FT

BBC

Минулого тижня під час однієї з російських атак на Київ сильних пошкоджень зазнав офіс компанії Boeing у Києві. Financial Times пише, що це міг бути не випадковий, а цілеспрямований удар по американській аерокосмічній компанії.

Газета дійшла до таких висновків, ознайомившись із фотографіями з місця події та поспілкувавшись із шістьома співрозмовниками, які знайомі з ситуацією.

"За словами двох співробітників Boeing, трьох українських чиновників і голови Американської торгівельної палати в Україні, будівля була однією з цілей, уражених у неділю ввечері під час одного з найінтенсивніших ударів за всю війну", - пише видання.

На фотографіях, які опублікувала ДСНС, та які верифікувала Financial Times, видно серйозні пошкодження будівлі.

Представник Boeing зазначив, що жоден з працівників компанії не постраждав під час атаки.

Попри пошкодження будівлі, "жоден збій у роботі" не стався, повідомив Financial Times Андрій Корягін, заступник генерального директора Boeing з питань діяльності в Україні.

"Російські удари по американських компаніях в Україні - це ще один приклад ігнорування Путіним мирних зусиль США", - заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Financial Times.

"Той факт, що Росія атакує американський бізнес, підкреслює важливість подальшої участі США - як у мирних зусиллях, так і в безпеці України та решти Європи".

Видання нагадує, що Boeing - одна з найвідоміших американських компаній, представлених в Україні, діяльність якої здебільшого зосереджена на інжинірингу та технічній підтримці.

Компанія має приблизно 1000 працівників в Україні, та продовжила працювати в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Financial Times пише, що на початку цього року керівники Boeing зустрічалися зі своїми колегами з українського авіабудівного заводу "Антонов" та міністром оборони України, щоб обговорити нові спільні проєкти, включно з безпілотними системами і виробництвом боєприпасів.

Цей удар змушує задуматися, чи не розширює Росія свою діяльність, атакуючи західні компанії, пов'язані з оборонним та авіаційним секторами України, пише Financial Times.

Не перша американська компанія

Boeing - не перша американська компанія, яка постраждала через війну Росії в Україні.

Президент Американської торгівельної палати в Україні Андрій Гундер заявив, що 32% з майже 700 компаній-членів палати втратили своїх співробітників через російські атаки, починаючи з 2022 року.

У той час майже половина членів Американської торгівельної палати повідомляли про пошкодження чи руйнування - від вибитих вікон до повного знищення заводів чи офісів, сказав Гундер.

Завод Coca-Cola на Київщині був окупований і знищений росіянами на початку вторгнення 2022 року.

Запас віскі Jack Daniel's, який там зберігали, навіть виявився корисним, заявив Гундер: коли російські солдати його виявили, вони випили все та притихли, що уповільнило їхнє просування до столиці.