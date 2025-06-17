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АНАЛІТИКА

Україна комунікує з виробниками США щодо можливості закупівлі деякої зброї – Зеленський

 

Є пакет зброї, який Україна хотіла б закупити в США, про нього можна домовитися лише на рівні лідерів, але Україна комунікує з американськими виробниками щодо можливості закупівлі деякої зброї, заявив президент Володимир Зеленський.

"У нас є пакет, який ми хотіли б купити. Глобально сильний пакет, який ми хотіли купити в американської сторони. Ми його давно підготували. Він по-різному переглядався нашою стороною, змінювався час, змінювались моделі і дефіцит. На сьогодні у нас є такий пакет. Про цей пакет ми можемо домовитися тільки на рівні президентів. І це пакет про закупівлю", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

"Але скажу вам відверто, ми комунікуємо також із компаніями США, виробниками. Це не секрет для наших американських політичних партнерів. Ми і таку роботу проводимо. Щодо закупівлі деякої зброї", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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