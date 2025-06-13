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Корупція в Мінрегіоні: НАБУ викрило колишніх топпосадовців на оборудці з нерухомістю
15:59 13.06.2025 |
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.
Про це йдеться в повідомленні НАБУ.
Зокрема, про підозру в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили:
* колишньому державному секретарю Мінрегіону, чинному члену правління НАК "Нафтогаз України" - ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України;
* ексраднику міністра - ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
* колишній директорці держпідприємства - ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
* забудовнику (організатор схеми) - ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
* службовій особі будівельної компанії - ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
"За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього звернувся до топпосадовців Мінрегіону, які створили умови для передачі землі підконтрольному держпідприємству. Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори", - розповіли в НАБУ.
За договорами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки.
Тож для того, щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже в п'ять разів дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів, але цьому завадив арешт ділянки, зазначають у НАБУ.
"За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" топпосадовців міністерства та визначених ними осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. Із нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн", - зазначили в НАБУ.
За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.
У НАБУ також зазначили, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення. Тоді фактичний власник товариства за сприяння керівниці одного з держпідприємств запропонував очільнику Міністерства відновлення неправомірну вигоду у вигляді квартир у зведених ним новобудовах Києва. За це топпосадовець мав залишити в силі укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу на земельній ділянці міністерства та сприяти їх реалізації.
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