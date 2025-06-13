Спецпредставник ЄС із санкцій відреагував на погрози Фіцо заблокувати 18-й пакет

Євросоюз продовжить працювати задля забезпечення одностайності між державами-членами, необхідної для схвалення санкційних пакетів проти Росії, зокрема - 18-го. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив спецпредставник ЄС із санкцій Девід О'Салліван.

«Часто, коли ми пропонуємо санкції, деякі держави-члени хочуть більше. Інші - менше. Нам завжди вдавалося досягти одностайної згоди. 17 пакетів, які ми погодили на сьогодні, були погоджені одноголосно. Втім, перед тим, як дійти остаточного висновку, згадані вами країни казали, що не зможуть погодитися», - зауважив посадовець, коментуючи погрози Словаччини ветувати 18-й пакет.

О'Салліван зазначив, що перед тим, як презентувати набір заходів 18-го пакету, Єврокомісія провела консультації з державами-членами.

«Але, звичайно, кожна країна залишає за собою право побачити, що написано на папері, перш ніж ухвалювати остаточне рішення. Та я би висловив упевненість, що цей 18-й пакет буде ухвалений майже в тому ж вигляді, в якому він був запропонований», - наголосив спецпредставник ЄС із питань санкцій.

Посадовець також висловив оптимізм щодо чергового подовження запроваджених раніше обмежень, яке припадає на липень. Попередні рази Угорщина намагалася заблокувати ці спроби.

«Є всі шанси, що ми продовжимо в тому ж дусі та отримаємо одностайну згоду щодо продовження санкцій наприкінці липня, як ми завжди робили в минулому. Не кажу, що буде легко. Не кажу, що не буде деяких розбіжностей, але зрештою нам завжди вдавалося досягти цієї одностайної згоди», - зазначив О'Cалліван.

10 червня Єврокомісія презентувала пропозиції до 18-го пакету санкцій, що передбачають, зокрема, заборону транзакцій, пов'язаних з обома «Північними потоками», заборону імпорту нафтопродуктів із російської сировини, зниження граничної ціни на нафту до 45 доларів за барель.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо того ж дня заявив, що його країна не підтримає 18-й пакет санкцій, «якщо Європейська комісія не запропонує реального розв'язання кризової ситуації, в якій опиниться Словаччина після повного припинення постачань газу, нафти та ядерного палива з Росії».