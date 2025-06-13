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АНАЛІТИКА

Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО

13:53 13.06.2025 |

Політика

 Альона Гетьманчук

Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на укази №407/2025 і №408/2025.

У п'ятницю, 13 червня, Зеленський звільнив Галібаренко з посади глави місії України при НАТО. Цього ж дня він призначив на цю посаду Гетьманчук.

Галібаренко була призначена на посаду глави місії України при НАТО у серпні 2020 року.

Альона Гетьманчук - американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди".

Гетьманчук більшу частину свого професійного життя присвятила питанню вступу України в Альянс.
 

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