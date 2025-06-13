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Зеленський призначив нову главу місії України при НАТО
13:53 13.06.2025 |
Президент Володимир Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади глави місії України при НАТО, і призначив на цю посаду Альону Гетьманчук.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на укази №407/2025 і №408/2025.
У п'ятницю, 13 червня, Зеленський звільнив Галібаренко з посади глави місії України при НАТО. Цього ж дня він призначив на цю посаду Гетьманчук.
Галібаренко була призначена на посаду глави місії України при НАТО у серпні 2020 року.
Альона Гетьманчук - американістка, директорка Центру "Нова Європа", асоційована старша аналітикиня Атлантичної Ради США, а також постійна авторка "Європейської правди".
Гетьманчук більшу частину свого професійного життя присвятила питанню вступу України в Альянс.
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