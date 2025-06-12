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Німеччина не розглядає поставки Taurus Україні – Пісторіус
17:37 12.06.2025 |
Німеччина не розглядає поставки крилатих ракет Taurus Україні, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.
"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам - ні", - сказав Пісторіус на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання, чи розглядає Німеччина поставку Taurus.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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