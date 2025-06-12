Німеччина не розглядає поставки Taurus Україні – Пісторіус

Німеччина не розглядає поставки крилатих ракет Taurus Україні, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам - ні", - сказав Пісторіус на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання, чи розглядає Німеччина поставку Taurus.