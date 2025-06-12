Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порушники мовного законодавства сплатили майже 200 тисяч гривень штрафів із початку року — омбудсмен

13:31 12.06.2025 |

Політика, Україна

 

З початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

За його словами, упродовж 2025 року на його адресу надійшли 1182 звернення, за якими зараз проводять 420 заходів державного контролю, тобто виявляють ознаки порушення законодавства.

«За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3400 гривень. Звичайно, там були й повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів», - розповів посадовець.

За словами Кременя, порушень мовного законодавства в Україні не стало менше, позаяк постійно з'являються нові інтернет-ресурси й виникають нові мовні скандали.

Омбудсмен також відзначив, що у 80% випадків після звернень громадян щодо порушення законодавства ситуація виправляється. Це, зокрема, стосується сфери обслуговування, зовнішньої реклами й освіти, інформації про товари й послуги.

«Тобто, скажімо, якщо вивіска була недержавною мовою, вона змінюється на українську - і на тому ситуація закривається», - пояснив Кремінь.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5117
  0,0449
 0,11
EUR
 1
 47,4562
  0,0471
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1474  0,02 0,04 41,7385  0,02 0,05
EUR 47,3604  0,25 0,53 48,1207  0,34 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,00 0,00 41,5350  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес