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Порушники мовного законодавства сплатили майже 200 тисяч гривень штрафів із початку року — омбудсмен
З початку 2025 року порушники мовного законодавства сплатили до місцевих бюджетів штрафи на суму майже 200 тисяч гривень.
Про це в інтерв'ю «Лівому берегу» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
За його словами, упродовж 2025 року на його адресу надійшли 1182 звернення, за якими зараз проводять 420 заходів державного контролю, тобто виявляють ознаки порушення законодавства.
«За цей рік я особисто розглянув 252 справи про адміністративні правопорушення. Виніс 57 штрафів. У середньому це 3400 гривень. Звичайно, там були й повторні 134 попередження. Близько 200 000 грн сплачено порушниками до місцевих бюджетів», - розповів посадовець.
За словами Кременя, порушень мовного законодавства в Україні не стало менше, позаяк постійно з'являються нові інтернет-ресурси й виникають нові мовні скандали.
Омбудсмен також відзначив, що у 80% випадків після звернень громадян щодо порушення законодавства ситуація виправляється. Це, зокрема, стосується сфери обслуговування, зовнішньої реклами й освіти, інформації про товари й послуги.
«Тобто, скажімо, якщо вивіска була недержавною мовою, вона змінюється на українську - і на тому ситуація закривається», - пояснив Кремінь.
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