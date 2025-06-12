Влада готова розглянути вимкнення мобільного інтернету під час атак «шахедів»

У Верховній Раді готові розглянути можливість обмеження мобільного інтернету в місцях, де фіксується скупчення "шахедів", заявив голова підкомітету з кібербезпеки Олександр Федієнко в коментарі BBC.

Про такий варіант почали говорити через посилення російських атак дронами, які використовують мобільний зв'язок. Вперше модем з українською SIM-картою на "шахеді" виявили у листопаді 2023 року, зараз їх знаходять в уламках дронів сотнями й тисячами.

Мобільний зв'язок не використовується для керування дронами, але вони передають операторам дані про координати, висоту та швидкість. Це дозволяє росіянам аналізувати ефективність атак і будувати маршрути для обходу української ППО.

Базові станції мобільних операторів слугують наземними маяками для коригування маршрутів. Якщо у "шахеда" виникають проблеми з навігацією через РЕБ, він відновлює позиціювання завдяки реєстрації в українській мобільній мережі.

Керівник навчально-інструкторської групи ЗСУ Роман Донік стверджує, що мобільну мережу можуть використовувати також ракети та КАБи.

В Україні працює робоча група з військових, контррозвідників, представників операторів та експертів. Вона невдовзі надасть рекомендації щодо протидії використанню росіянами українських мобільних мереж.

Розглядаються варіанти відключення мобільного інтернету за маршрутами "шахедів" або блокування реєстрації нових SIM-карт, які заходять у зону покриття з високою швидкістю з боку Росії.

"Якщо військові скажуть, що треба вимикати фрагменти мережі там, де фіксується скупчення "шахедів", - будемо розглядати. Головне - ускладнити роботу російським дронам", - сказав Федієнко.

"Ми живемо у стані війни, і держава повинна дбати про безпеку громадян. Це можуть бути непопулярні методи", - попередив нардеп.

Стаціонарний інтернет чіпати не планують.

Опоненти можливих обмежень наполягають, що такі дії нічого не дадуть. Мобільний інтернет не є основною системою навігації для "шахедів": головна - це GPS, допоміжна - інерційна. Крім того, дрони часто літають там, де взагалі немає мобільного покриття.