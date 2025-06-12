Фінансові новини
- |
- 12.06.25
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада готова розглянути вимкнення мобільного інтернету під час атак «шахедів»
У Верховній Раді готові розглянути можливість обмеження мобільного інтернету в місцях, де фіксується скупчення "шахедів", заявив голова підкомітету з кібербезпеки Олександр Федієнко в коментарі BBC.
Про такий варіант почали говорити через посилення російських атак дронами, які використовують мобільний зв'язок. Вперше модем з українською SIM-картою на "шахеді" виявили у листопаді 2023 року, зараз їх знаходять в уламках дронів сотнями й тисячами.
Мобільний зв'язок не використовується для керування дронами, але вони передають операторам дані про координати, висоту та швидкість. Це дозволяє росіянам аналізувати ефективність атак і будувати маршрути для обходу української ППО.
Базові станції мобільних операторів слугують наземними маяками для коригування маршрутів. Якщо у "шахеда" виникають проблеми з навігацією через РЕБ, він відновлює позиціювання завдяки реєстрації в українській мобільній мережі.
Керівник навчально-інструкторської групи ЗСУ Роман Донік стверджує, що мобільну мережу можуть використовувати також ракети та КАБи.
В Україні працює робоча група з військових, контррозвідників, представників операторів та експертів. Вона невдовзі надасть рекомендації щодо протидії використанню росіянами українських мобільних мереж.
Розглядаються варіанти відключення мобільного інтернету за маршрутами "шахедів" або блокування реєстрації нових SIM-карт, які заходять у зону покриття з високою швидкістю з боку Росії.
"Якщо військові скажуть, що треба вимикати фрагменти мережі там, де фіксується скупчення "шахедів", - будемо розглядати. Головне - ускладнити роботу російським дронам", - сказав Федієнко.
"Ми живемо у стані війни, і держава повинна дбати про безпеку громадян. Це можуть бути непопулярні методи", - попередив нардеп.
Стаціонарний інтернет чіпати не планують.
Опоненти можливих обмежень наполягають, що такі дії нічого не дадуть. Мобільний інтернет не є основною системою навігації для "шахедів": головна - це GPS, допоміжна - інерційна. Крім того, дрони часто літають там, де взагалі немає мобільного покриття.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Уряд Туска пережив вотум недовіри
|У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення Стефанішиної з посади віцепрем'єрки-міністерки юстиції України
|Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Влада готова розглянути вимкнення мобільного інтернету під час атак «шахедів»
|Президенти України, Румунії та Молдови вперше зустрілись у тристоронньому форматі
|Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії
|Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб
|Саміт Україна – Південно-Східна Європа: учасники підтримують рух Києва в НАТО
|Прем'єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні
Бізнес
|Новий рівень геймінгу на iPhone, iPad і Mac: представлено новий додаток Apple Games
|Telegram заперечив доступ російських спецслужб до серверів
|Microsoft створила полегшену Windows 11 для Asus ROG Xbox Ally — вона з'явиться на інших пристроях
|За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи — розслідування
|Вартість 100 найдорожчих ІТ-брендів у світі сягнула $3,2 трлн - Brand Finance
|Toyota та Daimler домовилися завершити злиття своїх вантажних підрозділів у 2026 році
|Amazon інвестує $20 мільярдів у «хмари» для штучного інтелекту