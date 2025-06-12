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Президенти України, Румунії та Молдови вперше зустрілись у тристоронньому форматі
09:35 12.06.2025 |
Президент України Володимир Зеленський, президентка Молдови Мая Санду і президент Румунії Нікушор Дан провели першу таку зустріч у тристоронньому форматі.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента України, пише "Європейська правда".
Зеленський, Дан і Санду провели окрему зустріч на полях саміту "Україна-Південно-Східна Європа", що проходив 11 червня в Одесі.
Головними темами обговорення були регіональна безпека, протидія гібридним загрозам та кібербезпека, енергетична безпека, транскордонне співробітництво, логістична сполученість, військово-технічна співпраця, євроінтеграція.
Як зазначають, багато говорили про підтримку Молдови, від ситуації в якій залежить стабільність у регіоні.
Також йшлося про посилення санкцій проти РФ та спільні дії з метою примусити Кремль до справедливого миру.
"Сторони також обговорили підтримку спільного руху України та Молдови до членства у Євросоюзі. Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Молдова рухаються цим шляхом разом, і нікому не можна дозволити розділити країни в переговорному процесі", - згадують у повідомленні.
Крім того, говорили про інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво автодороги, яка з'єднає Україну, Молдову та Румунію, а також розвиток залізничної інфраструктури регіону
Україна запропонувала призначити координаторів на рівні міністрів закордонних справ для постійних контактів у такому форматі.
Приїзд Дана на саміт в Одесу є одним з перших його закордонних візитів, перед цим він був з першим візитом у Кишиневі. Румунія, як відомо, є одним з найбільших прихильників вступу Молдови до Євросоюзу.
Нагадаємо, Молдова може випередити Україну у процесі вступу до ЄС та почати переговори окремо через блокування Угорщиною таких кроків для України. Проте у ЄС ще сподіваються переконати Орбана найближчими тижнями, а одночасно готують "план Б".
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