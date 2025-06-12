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Сербія готова відбудувати одне-два українських міста або регіони, аби показати свою підтримку — Вучич
23:27 11.06.2025 |
Сербія готова допомогти Україні відбудувати одне або два українських міста чи регіони, аби продемонструвати свою підтримку Києву.
Про це Вучич заявив під час саміту «Україна - Південно-Східна Європа».
За його словами, Україна завжди може розраховувати на Сербію в питанні гуманітарної сфери, а також політичної підтримки та територіальної цілісності України.
Крім того, Вучич заявив, що хоче розвивати двосторонню співпрацю з Україною. За його словами, обидві країни мають шукати найкращий шлях для взаєморозуміння та емоційно рухатися вперед без конфліктів.
«Ми маємо заплановані двосторонні перемовини з президентом Володимиром Зеленським. Думаю, зможемо розв'язати деякі наші питання щодо економічного обороту, і я сподіваюсь, що наше співробітництво зростатиме», - сказав серсбкий президент.
Зазначимо, що Вучич прибув до України вперше за 12 років свого президентства.
Зазначимо, що лише на початку минулого місяця Вучич їздив до Москви з нагоди російського Дня перемоги. Там він зустрівся з главою рф володимиром путіним і патріархом Кирилом, а 9 травня - відвідав військовий парад.
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