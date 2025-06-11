Кабмін погодив залучення воєнізованих та добровольчих формувань тергромад для посилення ППО України

Кабінет міністрів погодив залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних сил України (ЗСУ) для посилення протиповітряної оборони території України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, погоджено пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії правового режиму воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

Затверджено порядок реалізації експериментального проекту, яким передбачено, що проект спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних чил України, які мають відповідні льотні навички або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), згідно з прийнятим рішенням, до груп ППО зможуть входити: члени добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ); особи, що не підлягають мобілізації; ті, хто пройшов підготовку та має сертифікат (для БпЛА).

Такі групи ППО зможуть: виявляти, супроводжувати і збивати повітряні загрози; використовувати дрони, літаки, особисту зброю; отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ; використовувати власні авто та обладнання.

Організаційно підпорядковуватися вони будуть Силам тероборони, а оперативно - Командуванню Повітряних Сил ЗСУ.

Передбачається, що грошове забезпечення становитиме до 100 тис. грн/міс. (пропорційно участі), що фінансуватиметься з місцевих бюджетів.