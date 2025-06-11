Раді пропонують збільшити чисельність СБУ та удосконалити діяльність відомства - законопроєкт

Народні депутати пропонують Верховній Раді удосконалити окремі питання діяльності СБУ для підвищення її ефективності.

Відповідний законопроєкт №13353 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення окремих питань діяльності Служби безпеки України та підвищення її ефективності у зв'язку з участю у відсічі і стримуванні збройної агресії зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту поки що на сайті відсутній.

"Законопроєкт №13353 - це не просто технічне оновлення законодавства. Це - цілеспрямована відповідь на гібридні, технологічні та воєнні виклики, які постали перед Україною після повномасштабного вторгнення росії. Документ на рівні закону пропонує доповнити та визначити функціонал Служби безпеки України, посилюючи її здатність не лише реагувати, а й діяти на випередження", - розповіла агентству "Інтерфакс-Україна" одна з авторок законопроєкту, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

За її словами, проєкт, зокрема, передбачає розширення прав СБУ щодо застосування безпілотних і роботизованих систем, засобів радіоелектронної боротьби, активної протидії технічним розвідкам.

"Суттєво розширюються і повноваження щодо застосування зброї та бойової техніки - це критично важливо, оскільки СБУ сьогодні не лише контррозвідувальний орган, а бойовий компонент у системі оборони. Відповідно до змін, військовослужбовці Служби зможуть використовувати бойову техніку за стандартами Збройних Сил України - саме так, як це відбувається на передовій", - наголосила Фріз.

Вона зазначила, що законопроєкт також закріплює новий підхід до формування бойового потенціалу СБУ.

"Центр спеціальних операцій "А" (раніше підрозділ боротьби з тероризмом) отримує чітке визначення у структурі, а його чисельність має бути не менше 10 тис. військовослужбовців. Це дозволить не лише зберегти унікальний бойовий досвід, а й масштабувати найуспішніші формати дій. У пояснювальній записці справедливо наголошено: саме ці підрозділи вже сьогодні впроваджують інновації, які кардинально впливають на хід війни", - сказала народна депутатка.

Фріз звернула увагу, що після успішного проведення операції "Павутина" світ отримав сигнал: українські спецслужби мають технічну, логістичну та кадрову здатність вражати цілі стратегічного рівня.

"Ухвалення цього законопроєкту стане важливим кроком у підвищенні ефективності Служби безпеки України в умовах воєнного стану та післявоєнного періоду. Він створює правове підґрунтя для збереження професійного складу, залучення молодих спеціалістів, профільного навчання, технологічного переоснащення Служби. І головне - дозволяє перетворити СБУ на сучасну безпекову структуру, яка працює на випередження, гнучко і результативно", - підкреслила Фріз.

Як слідує з порівняльної таблиці, яка є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", автори законопроєкту пропонують внести зміни в закони про СБУ та про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України. Зміни у закон про загальну структуру СБУ передбачають збільшення загальної чисельністі СБУ з 27 тис. до 37 тис. осіб, а в особливий період (крім періоду дії воєнного стану) з 31 тис. до 41 тис. осіб.

Серед авторов законопроєкта - народні депутати Роман Костенко (фракція "Голос"), Олександр Завітневич ("Слуга народу"), Михайло Цимбалюк ("Батьківщина"), Ірина Констанкевич (група "За майбутнє").