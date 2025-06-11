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АНАЛІТИКА

Конкурсна комісія планує затвердити новий графік співбесід претендентів на главу БЕБ

23:53 10.06.2025 |

Політика

 

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) в середу, планує затвердити новий графік співбесід з фіналістами, повідомляється на Урядовому порталі у вівторок.

Згідно з публікацією, засідання відбудеться в онлайн форматі та почнеться о 13:00.

"Комісія звертає увагу, що це перше засідання, організоване після засідання 8 червня. Жодних інших засідань 9 та 10 червня 2025 року не проводилося", - підкреслюється в повідомленні.

Раніше, 8 червня, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв'язках з рф та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись.

Пізніше, 9 червня, члени комісії від України - Юрій Пономаренко, Олег Гиляка та Тетяна Мацелик - не прийшли на засідання, тим самим зірвавши кворум.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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