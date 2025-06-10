Зеленський: Росія може мобілізувати 40-50 тисяч осіб на місяць, Україна – 27 тисяч

Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, Росія - 40-50 тисяч, зважаючи на свої втрати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Мобілізація - це проблема в кожній війні. Україна не є винятком. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомлюються. Ми можемо мобілізувати 27 000 людей на місяць, тоді як росіяни можуть мобілізувати від 40 000 до 50 000, бо їхні втрати більші. Мобілізація в нашій країні можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду в тому, як зупинити Путіна. Це ми його зупинили», - сказав Зеленський в інтерв'ю угорському виданню Válasz Online, оприлюдненому 10 червня.

Президент також зазначив, що Україна не мобілізувала 18-24-річних, а пропонує їм річні контракти.

«Я ніколи раніше про це не говорив, але оскільки ви запитали, я скажу вам, що думаю, бо це делікатне питання: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати людей від 18 років, як вважають лідери інших країн», - сказав Зеленський.

За його словами, операція «Павутина», під час якої на російських аеродромах були уражені військові літаки, показала: «головне не кількість людей, а зброя і технології, а також гроші й тиск».

Нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що самим лише економічним тиском посадити Росію за стіл переговорів для припинення війни проти України не вдасться, необхідна подальша західна військова допомога Києву і завдання втрат РФ на полі бою.

«Досягнення миру в Україні, прийнятного для інтересів США, вимагає тривалих втрат Росії на полі бою або значного відступу Росії. Сполучені Штати повинні продовжувати оснащувати українських солдатів, оскільки втрати Росії на полі бою залишаються ключовим фактором нинішніх матеріальних, людських й економічних проблем Росії», - йшлося у звіті.

В ISW зауважили, що західна допомога, зокрема у сфері систем озброєння, які лише США можуть надати у великих масштабах і швидко, дозволить українським силам краще захищати свої позиції, уповільнить просування Росії і завдасть ще серйозніших втрат російським військовим. А вищі показники втрат Росії на полі бою, особливо коли вони непропорційні територіальним здобуткам, поставлять під загрозу зусилля Путіна зберегти внутрішню підтримку, кажуть аналітики.