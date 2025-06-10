Фінансові новини
- |
- 10.06.25
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС
12:39 10.06.2025 |
Пакети допомоги від США станом на зараз надходить до України, також відбувається активна розмова з Вашингтоном щодо закупівлі американської зброї, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, аби закуповувати американську зброю.
Україна готова купувати американську зброю, в тому числі протиповітряну оборону, Patriot, інші засоби, які ми від Сполучених Штатів всі ці роки отримуємо", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.
Речник висловив вдячність Сполученим Штатам за всю надану допомогу.
"Ми готові закуповувати американську зброю, з різних джерел, з різних ресурсів, фінансування. І цей діалог активної іде між Україною і США", - зазначили у МЗС.
Відповідаючи на запитання, чи надходять від США зараз пакети допомоги, речник сказав: "Наскільки мені відомо, вони станом на зараз надходять".
"Активна розмова" з США про те, щоб закуповувати зброю стосується, в тому числі, до речі, в рамках фонду, створеного в рамках угоди про мінеральні ресурси", - додав Тихий.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
ТОП-НОВИНИ
|Троє українських членів комісії конкурсу на очільника БЕБ не з'явилися на засідання та зірвали кворум
|Російський Су-35 на Курщині був збитий українським F-16, - Bild
|Дрони дістали виробника антен для «Шахедів» у Чєбоксарах – Генштаб підтвердив ураження
|На аеродромі «Саваслейка» уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Новий пакет санкцій проти росії націлений на «Північні потоки» та нафту — глава Єврокомісії
|Незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі - МЗС України
|Зеленський: Росія може мобілізувати 40-50 тисяч осіб на місяць, Україна – 27 тисяч
|Франція та Україна обговорили механізми фінансування закупівлі озброєння для Сил оборони
|Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС
|КМІС: 78% українців відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною, готові прийняти лише 15%
Бізнес
|AirPods отримають студійний запис звуку та функцію дистанційного керування камерою
|Німецька поліція почала ловити водіїв із телефонами за допомогою «розумних» камер
|AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme та Ryzen Z2 A — навіщо ШІ у портативних консолях
|Революційна платформа від Volkswagen розкрита: електрика та ДВЗ
|Ідеально для Game Pass: Microsoft і ASUS представили портативну консоль ROG Xbox Ally
|Євросоюз може відкласти введення правил регулювання штучного інтелекту
|Intel буде випускати тільки ті продукти, які можна буде продати на 50% дорожче собівартості