КМІС: 78% українців відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною, готові прийняти лише 15%

Передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною, відкидають 78% українців, готові прийняти такий варіант лише 15% респондентів, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15 травня-3 червня 2025 року.

З травня 2022 року КМІС у своїх власних опитуваннях регулярно ставить запитання щодо готовності населення до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності.

"Порівняно з лютим 2025 року ситуація не змінилася. Так, 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок (у лютому 2025 року - 50%). Готові прийняти певні територіальні втрати - 38% (у лютому 2025 року - 39%)", - йдеться у прессрелізі за підсумками соцопитування на сайті КМІС.

Соціологи зазначають, що на позицію респондентів впливає інтерпретація "територіальних поступок". Тому в опитуванні були наведені варіанти: "Офіційне визнання окупації"; "Передача під контроль Росії неокупованих територій" та "Де-факто визнання окупації без де-юре".

"Якщо мова йде офіційне визнання окремих територій частиною Росії, то переважна більшість (68%) будуть проти. Готові прийняти - 24% (зазначимо, що ми говорити про "окремі території", а не всі окуповані території; залежно від територій може бути істотна диференціація). Також абсолютна більшість - 78% - відкидають передачу під контроль Росії територій, які контролюються Україною. Готові прийняти - лише 15%. Єдиний варіант, де принаймні є простір для дискусій - де-факто визнання контролю Росії без визнання де-юре. Навіть у цьому випадку 43% готові прийняти, а категорично проти - 48%", - йдеться у дослідженні.

Таким чином, з точки зору громадської думки будь-який варіант, який буде включати офіційне визнання українських територій частиною Росії або тим більше передачу під контроль Росії неокупованих територій - буде відкинутий.

В регіональному розрізі переважна більшість в усіх регіонах відкидають варіант з офіційним визнанням окупації.

"У всіх регіонах (тобто і на Заході, і в Центрі, і на Півдні, і на Сході) переважна більшість (64-71%) відкидають варіант з офіційним визнанням окупації. Аналогічно абсолютна більшість незалежно від регіону (76-80%) відкидають передання під контроль Росії неокупованих територій. Тобто якщо ми говоримо про такі трактування "територіальних поступок", то ми бачимо консолідовану позицію, яка неістотно відрізняються у всіх регіонах країни", - повідомляє КМІС.

Дослідження також торкалось сприйняття пакетів мирних домовленостей у контексті російського Меморандуму, в якому наявна вимога передати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини.

"У нинішньому опитування ми бачимо, що загалом 78% українців і 76-80% у всіх регіонах відкидають вимогу передати під контроль Росії неокуповані території Запоріжжя, Херсонщини, Донеччини. Проте ця вимога є однією із стрижневих російського Меморандуму, переданого Україні 2 червня 2025 року. Тому на графіку нижче ми нагадуємо, як узагалі українці ставляться до російського "мирного плану". Так, 82% категорично його відкидають і лише 10% готові його прийняти", - йдеться у пресрелізі.

Коментуючи підсумки дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький сказав: "За результатами опитування ми можемо говорити, по-перше, що за останні декілька місяців стійкість українців не похитнулася. Ми це бачимо за нашими моніторинговим запитанням про готовність до територіальних поступок, за яким змін не було (а за іншим запитанням про готовність терпіти війну зараз навіть більше людей готові терпіти стільки, скільки буде необхідно). По-друге, українці мають однозначні "червоні лінії" в територіальних питаннях, як-от офіційне визнання окупованих територій частиною Росії чи передачу під контроль Росії неокупованих територій. Ці вимоги є неприйнятними і не отримають схвалення більшості населення. По-третє, українці зберігають здорову гнучкість і готові йти на болісні поступки щодо територій, але лише у формі визнання де-факто окупації без юридичної легалізації і лише щодо нинішніх окупованих територій".

Упродовж 15 травня-3 червня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про те, скільки ще часу українці готові нести тягар війни. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 2004 респондентів (на кожне з 4-х варіантів запитань про територіальні поступки відповідали близько 500 випадково відібраних респондентів).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 2004 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 2,9%. Похибка для вибірки обсягом близько 500 респондентів не перевищує 5,8%.