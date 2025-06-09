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Україну переобрано ще на 4 роки до Європейського комітету Інтерполу
13:22 09.06.2025 |
Україну переобрано ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу - дорадчого органу, який визначає порядок денний і стратегічні пріоритети діяльності організації в Європейському регіоні, повідомляє Національна поліція України.
В повідомленні в понеділок Нацполіція зазначає, що переобрання України ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу стало результатом проведеної 2-4 червня в місті Афіни (Греція) 52-ї Європейської регіональної конференції Інтерполу.
В Нацполіції уточнюють, що Україну на цій конференції представляв т.в.о. начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, очільник НЦБ Інтерпол-Україна Іван Гульпа.
В повідомленні наголошується, що Україна входить до складу Європейського комітету Інтерполу з 2021 року та за цей час здійснила вагомий внесок у його роботу, що було засвідчено її повторним обранням.
"Зокрема, за ініціативи України під час 49-ї Європейської регіональної конференції була ухвалена Рекомендація № 5, яка закликала країни-члени посилити співпрацю в розслідуванні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів", - зазначають в Нацполіції.
Окрім того, згідно з повідомленням, Україна активно сприяла активізації ролі Інтерполу в реагуванні на міжнародні злочини, співпрацюючи з іншими членами Комітету над розробленням відповідних механізмів, у тому числі повноцінному використанню мандату Інтерполу в розслідуванні воєнних злочинів.
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