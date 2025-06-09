Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україну переобрано ще на 4 роки до Європейського комітету Інтерполу

 

Україну переобрано ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу - дорадчого органу, який визначає порядок денний і стратегічні пріоритети діяльності організації в Європейському регіоні, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні в понеділок Нацполіція зазначає, що переобрання України ще на чотири роки до Європейського комітету Інтерполу стало результатом проведеної 2-4 червня в місті Афіни (Греція) 52-ї Європейської регіональної конференції Інтерполу.

В Нацполіції уточнюють, що Україну на цій конференції представляв т.в.о. начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, очільник НЦБ Інтерпол-Україна Іван Гульпа.

В повідомленні наголошується, що Україна входить до складу Європейського комітету Інтерполу з 2021 року та за цей час здійснила вагомий внесок у його роботу, що було засвідчено її повторним обранням.

"Зокрема, за ініціативи України під час 49-ї Європейської регіональної конференції була ухвалена Рекомендація № 5, яка закликала країни-члени посилити співпрацю в розслідуванні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів", - зазначають в Нацполіції.

Окрім того, згідно з повідомленням, Україна активно сприяла активізації ролі Інтерполу в реагуванні на міжнародні злочини, співпрацюючи з іншими членами Комітету над розробленням відповідних механізмів, у тому числі повноцінному використанню мандату Інтерполу в розслідуванні воєнних злочинів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4018
  0,0699
 0,17
EUR
 1
 47,2726
  0,1047
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0507  0,02 0,06 41,6404  0,03 0,08
EUR 46,9981  0,09 0,18 47,6970  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на 06.06.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес