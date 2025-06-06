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WSJ: Білий дім прагне пом'якшити законопроєкт щодо санкцій проти Росії
23:09 06.06.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається змусити сенатора-республіканця Ліндсі Ґрема пом'якшити законопроект щодо санкцій проти Росії, повідомляє видання The Wall Street Journal.
Джерела газети розповіли, що останніми тижнями Білий дім та інші офіційні особи адміністрації зв'язалися з офісом Грема і закликали його пом'якшити законопроект.
Пропонується внести до документа винятки, які б дозволили Трампу обирати, хто або що підпадає під санкції. Крім того, Ґрему запропонували замінити слова «повинен» на «може» у тексті законопроєкту, усунувши таким чином обов'язковий характер розпоряджень.
Як зазначає WSJ, будь-яка адміністрація просить внести зміни до гучних законопроєктів, часто прагнучи формулювань, які дають президенту більше повноважень для прийняття рішень. Однак, як розповіли співрозмовники газети, це зробить законопроєкт «беззубим». Вони додали, що Трамп вже має можливість вводити санкції на свій розсуд.
Співавтор законопроєкту, сенатор-демократ Річард Блюменталь, підтвердив WSJ проведення приватних переговорів із Білим домом, але відмовився коментувати їхню суть.
За даними WSJ, Трамп побоюється, що цей законопроєкт може завдати шкоди його спробам покращити відносини між США та Росією.
Наприкінці травня президент США Дональд Трамп заявив, що поки не знає, чи підтримає він запровадження нових жорстких санкцій проти Росії у відповідь на відмову Кремля піти на врегулювання війни з Україною.
Законопроєкт, що, зокрема, передбачає запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти, у квітні внесли до Конгресу сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем і сенатор-демократ Річард Блюменталь.
30 травня Блюменталь і Ґрем заявили після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, що наступного тижня Сенат США може розпочати розгляд законопроєкту про санкції. Для ухвалення закону його мають схвалити Сенат і Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент.
Україна неодноразово закликала Захід посилити санкції проти Росії, звинувачуючи Москву в затягуванні переговорів про припинення війни.
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