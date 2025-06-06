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АНАЛІТИКА

Візит української делегації до США був підготовкою зустрічі Зеленського з Трампом в Канаді та обґрунтуванням необхідності санкцій проти РФ - Єрмак

 

Візит української делегації під керівництвом першої віцепремʼєрки-міністерки економіки України Юлії Свириденко до США 3-5 червня був одним з етапів підготовки зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту країн "великої сімки", який відбудеться в Канаді 15-17 червня, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Наш візит був підготовкою в тому числі до, я думаю, що зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Трампом на полях зустрічі G7 в Канаді, яка відбудеться вже за 10 днів. Це був один із важливих кроків підготовки цієї розмови", - сказав Єрмак в ефірі телемарафону в п'ятницю, коментуючи підсумки візиту української делегації до США.

За його словами, делегація провела зустрічі "з половиною сенаторів", а також очільниками провідних комітетів Сенату та Палати представників Конгресу США. Єрмак також відзначив важливість брифінгу в Сенаті, який буде розглядати законопроєкт сенатора Ліндсі Ґрема щодо додаткових санкцій проти РФ.

"Коли ми говорили про санкції - це безумовно треба було теж показати, як фінансується російська військова машина, звідки йдуть гроші, чому дуже важливі конкретні, і в пакеті Ліндсі Ґрема дійсно дуже болючі санкції, які, якщо це буде проголосовано, почнуть дуже швидко працювати, бо це про гроші від нафти, це про банківський сектор і багато чого іншого", - сказав голова Офісу президента України.

Він відзначив, що ще під час перемовин у Джидді він отримав завдання від Зеленського "збудувати таку атмосферу, коли до України не було би жодних питань щодо нашої позиції". "А саме зараз, під час всіх зустрічей я на цьому наголошував і всі були одноголосні, всі цей тезис підтримували... Слова важливі, але все ж таки важливі дії. Тому ми сподіваємось, що все ж таки цей пакет нових санкцій буле ухвалений, але навіть процес, який повинен початися вже наступного тижня в Сенаті, - це буде дуже потужним сигналом, тому що всі розуміють, про що йде мова", - сказав Єрмак.

Голова Офісу президента України зазначив, що мова йде конкретно про скорочення доходів РФ щодо продажу енергоносіїв, в першу чергу нафти, 70% з яких купують Китай та Індія. "Тому в цьому біллі, законопроєкті є конкретно і про вторинні санкції, тому вони будуть стосуватися не тільки Росії, а і всіх тих, хто це купляє і хто допомагає Росії заробляти гроші, які потім використовують проти України", - сказав він.

Єрмак також додав, що в Конгресі "є чітке розуміння" необхідності підтримки України, і цьому були присвячені зустрічі з очільниками відповідних комітетів в Сенаті і в Палаті представників, а також в Держдепі, і в Білому Домі.

"Є розуміння у конгресменів і бажання рухатися вперед і щодо їх участі, і щодо постачання, і забезпечення України всім необхідним... Вони не заперечують, вони навіть говорять про те, що ми також не забуваємо - ваша готовність купувати це дуже добре, але ми вважаємо, що Америка може продовжити в якомусь об'ємі і постачати, як це було попередні 3 роки", - розповів він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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