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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
В Бундесвері вважають, що Європа може компенсувати допомогу США Україні
17:41 06.06.2025 |
Генерал-майор Крістіан Фройдінг, відповідальний за координацію поставок зброї до України з Німеччини, вважає, що Європа здатна підтримати опір України у війні навіть якщо США вирішать повністю припинити військову підтримку Києва.
Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Україна продовжує отримувати поставки зброї, затверджені колишнім президентом США Джо Байденом. Однак невідомо, чи схвалить його наступник Дональд Трамп нові поставки або дозволить третім країнам купувати американську зброю для Києва.
"Війна проти України вирує на нашому континенті, вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і засоби, щоб значною мірою компенсувати американську підтримку", - сказав Фройдінг.
У відповідь на запитання, як довго затверджені Байденом поставки зможуть підтримувати Київ, Фройдінг сказав, що це залежить від логістичних процесів, а також від швидкості, з якою Україна витрачає зброю і боєприпаси. За його словами, літо здається реалістичним терміном.
"Наразі незрозуміло, як американський уряд буде реагувати на подальші запити про військову допомогу Україні. Ми не можемо нічого сказати з цього приводу", - додав він.
Фройдінг зауважив, що загалом США дуже зацікавлені в розвитку власної оборонної промисловості.
"Я роблю обережне припущення, що принаймні закупівля американських оборонних товарів і їхня поставка в Україну будуть можливими", - вважає німецький генерал-майор.
Як поідомлялося, нова військова допомога від США може бути частиною американського внеску у фонд щодо українських надр.
Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за 15 млрд доларів, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.
Трамп тоді відреагував натяком, що Володимир Зеленський "почав війну".
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