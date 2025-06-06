Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Бундесвері вважають, що Європа може компенсувати допомогу США Україні

 

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, відповідальний за координацію поставок зброї до України з Німеччини, вважає, що Європа здатна підтримати опір України у війні навіть якщо США вирішать повністю припинити військову підтримку Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Україна продовжує отримувати поставки зброї, затверджені колишнім президентом США Джо Байденом. Однак невідомо, чи схвалить його наступник Дональд Трамп нові поставки або дозволить третім країнам купувати американську зброю для Києва.

"Війна проти України вирує на нашому континенті, вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і засоби, щоб значною мірою компенсувати американську підтримку", - сказав Фройдінг.

У відповідь на запитання, як довго затверджені Байденом поставки зможуть підтримувати Київ, Фройдінг сказав, що це залежить від логістичних процесів, а також від швидкості, з якою Україна витрачає зброю і боєприпаси. За його словами, літо здається реалістичним терміном.

"Наразі незрозуміло, як американський уряд буде реагувати на подальші запити про військову допомогу Україні. Ми не можемо нічого сказати з цього приводу", - додав він.

Фройдінг зауважив, що загалом США дуже зацікавлені в розвитку власної оборонної промисловості.

"Я роблю обережне припущення, що принаймні закупівля американських оборонних товарів і їхня поставка в Україну будуть можливими", - вважає німецький генерал-майор.

Як поідомлялося, нова військова допомога від США може бути частиною американського внеску у фонд щодо українських надр.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за 15 млрд доларів, зазначивши, що європейські партнери готові допомогти у фінансуванні.

Трамп тоді відреагував натяком, що Володимир Зеленський "почав війну".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4717
  0,0112
 0,03
EUR
 1
 47,3773
  0,1760
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0739  0,06 0,15 41,6721  0,05 0,11
EUR 47,0850  0,04 0,08 47,7911  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3850  0,08 0,18 41,4000  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес