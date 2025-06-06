КМІС: Показник готовності українців терпіти тягар війни зріс з 54% у березні до 60% у травні-червні

60% опитаних українців "готові терпіти тягар війни стільки, скільки буде необхідно", ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15 травня-3 червня 2025 року.

"Від початку вторгнення до травня 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-5% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців-пів року) говорили 12-21%. Водночас між травнем і жовтнем 2024 року ми вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно - до 63%. Показник і далі знижувався та досяг 54% у березні 2025 року", - йдеться у прессрелізі за підсумками соцопитування на сайті КМІС.

Повідомляється, що між березнем і травнем-початком червня 2025 року показник готовності зріс і наразі 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Ще 6% готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

При цьому говорять про те, що готові терпіти більш короткий період (декілька місяців або пів року) - 20% (у березні 2025 року було 24%). Решта 14% не змогли визначитися із своєю відповіддю.

Соціологи зазначають, що у всіх регіонах порівняно з початком 2024 року стало менше тих, хто відповів, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Водночас у всіх регіонах порівняно з березнем 2025 року показник зріс. Наразі ситуація між регіонами відрізняється не дуже істотно. На тлі інших дещо вирізняється лише Схід, де 51% готові терпіти стільки, скільки необхідно. В інших регіонах - 60-62%. Водночас, по-перше, навіть на Сході значна частина населення (попри об'єктивні обставини) зберігає стійкість і готові до тривалого опору. По-друге, на Сході також є тренд, що зараз показник вищий, ніж був у березні 2025 року.

У дослідженні соціологи акцентувалися на наступному моменті - сприйняття питань війни в залежності від віку. Як виявилося, незалежно від віку більше половини у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Так, у віковій категорії 18-29 - 58%, 30-39 - 59%, 40-49 - 52%,50-70 - 64%,

"Зрозуміло, цей індикатор не є єдиним для розуміння фактору віку в контексті війни / миру, але все-таки є важливим. Таким чином, крім регіональної консолідації щодо необхідності терпіти стільки, скільки буде необхідно, ми бачимо, що і українці різного віку налаштовані на тривалий опір агресору", - зазначено у прессрелізі.

Коментуючи підсумки дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький сказав: "Повномасштабне вторгнення тримає вже понад три роки. Інтенсивність і безпосередніх бойових дій, і повітряного терору не тільки не знижується, а і стає сильнішою. При цьому з початку 2025 року в США - стратегічному партнері України - нова адміністрація, чиї заяви і дії викликають подив та часто несхвалення значної частини українців. Дехто міг очікувати, що під тиском цих обставин стійкість українців може похитнутися. Проте ми бачимо, що українці продовжують демонструвати надзвичайну стійкість і зберігають волю до продовження опору. Наші союзники та вороги мають усвідомлювати, що хоча українці і хочуть миру, але українці не підуть на капітуляцію".

Упродовж 15 травня-3 червня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав запитання про те, скільки ще часу українці готові нести тягар війни. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1011 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.