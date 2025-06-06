Фінансові новини
- |
- 06.06.25
- |
- 11:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
По Україні вдарили 407 російських дронів та 44 ракети
10:44 06.06.2025 |
У ніч проти 6 червня російські війська атакували Україну 407 безпілотниками та 44 ракетами, серед яких шість балістичних та 38 крилатих наземного і повітряного базування.
Про це сказав очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Він зауважив, що це лише попередні дані, оскільки засобів російського повітряного нападу було багато. Зокрема, відпрацювали російські літаки стратегічної авіації Ту-95 та Ту-166, які випустили ракети із Саратовської області над Каспійським морем.
Наразі відомо, що вдалося збити близько 30 крилатих ракет із 38, а також до 367 дронів, 200 із яких знищені вогневими засобами й ще 167 локаційно втрачені.
«Сьогодні Сили оборони працювали надзвичайно напружено. Атакували вони здебільшого з півночі України - це Сумська, Харківська, Чернігівська області. І вся маса цих БпЛА йшла сьогодні таким "повзучим" наступом до західних регіонів нашої держави», - розповів Ігнат.
За його словами, до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та авіацію, «особливо західні літаки F-16 та Mirage 2000».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна підписала угоду з Японією для отримання $3 мільярдів від заморожених активів РФ
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Торговий безвіз» з Євросоюзом офіційно закінчився: для України повернули квоти
|По Україні вдарили 407 російських дронів та 44 ракети
|Дрони нанесли потужний удар по стратегічному заводу "Прогрес" у російському Мічурінську
|Низку регіонів росії атакували дрони: в Енгельсі горить нафтобаза, а в Брянську — імовірно, аеропорт
|Трамп: Доведеться дозволити Україні та РФ трохи поборотися
|Україна запропонувала США розширити фонд відбудови на проєкти у сфері оборонної промисловості
Бізнес
|Електричний G-Class виявився нікому не потрібним, - Handelsblatt
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot