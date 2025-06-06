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АНАЛІТИКА

По Україні вдарили 407 російських дронів та 44 ракети

10:44 06.06.2025 |

Політика

 

У ніч проти 6 червня російські війська атакували Україну 407 безпілотниками та 44 ракетами, серед яких шість балістичних та 38 крилатих наземного і повітряного базування.

Про це сказав очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що це лише попередні дані, оскільки засобів російського повітряного нападу було багато. Зокрема, відпрацювали російські літаки стратегічної авіації Ту-95 та Ту-166, які випустили ракети із Саратовської області над Каспійським морем.

Наразі відомо, що вдалося збити близько 30 крилатих ракет із 38, а також до 367 дронів, 200 із яких знищені вогневими засобами й ще 167 локаційно втрачені.

«Сьогодні Сили оборони працювали надзвичайно напружено. Атакували вони здебільшого з півночі України - це Сумська, Харківська, Чернігівська області. І вся маса цих БпЛА йшла сьогодні таким "повзучим" наступом до західних регіонів нашої держави», - розповів Ігнат.

За його словами, до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та авіацію, «особливо західні літаки F-16 та Mirage 2000».
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Росія
 

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