Фінансові новини
- |
- 05.06.25
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Гегсет каже, що США прагнули передати формат «Рамштайн» Британії та Німеччині
14:34 05.06.2025 |
Відхід Сполучених Штатів Америки від керівництва Контактною групою з питань оборони України (формат "Рамштайн") і його передача Великій Британії та Німеччині планувався з самого початку роботи нової адміністрації США.
Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет після завершення засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі 5 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Гегсет повідомив журналістам, що передача керівництва форматом "Рамштайн" Німеччині та Великій Британії планувалася Сполученими Штатами з моменту приходу до влади адміністрації президента Дональда Трампа.
"З самого початку роботи цієї адміністрації ми працювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони і зробили. І я їм за це дуже вдячний", - сказав Піт Гегсет.
Він додав, що США продовжують брати участь у форматі Рамштайн - зокрема, на засіданні 4 червня Сполучені Штати представляв посол США при НАТО Метью Вітакер.
"Ви ж були на засіданні?", - звернувся Гегсет до Вітакера.
"Я на всіх зустрічах, так", - відповів дипломат.
"Ми, безумовно, були на цій зустрічі і зробили свій внесок", - резюмував міністр оборони США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 15,5%
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
|Швеція приєдналася до коаліції з РЕБ та стала її співголовою
|Оборонна підтримка України за «данською моделлю» масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Гегсет каже, що США прагнули передати формат «Рамштайн» Британії та Німеччині
|Голова АМКУ Кириленко отримав нову підозру НАБУ
|ЗМІ: Трамп у захваті через операцію «Павутина», але турбується про наслідки
|Бессент: США підтримують суверенітет України та запуск фонду для її відновлення
|Люксембург на 50% збільшить допомогу Україні
|Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК «Іскандер» у РФ
|Швеція приєдналася до коаліції з РЕБ та стала її співголовою
Бізнес
|Volkswagen повертає кнопки для європейських автомобілів
|Найбільш продавані у світі авто: найпопулярніші моделі січня-квітня
|TSMC відчуває вплив мит США, але попит на ШІ залишається стабільно високим
|YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
|Українська бронемашина GYURZA-02 отримала кодифікацію та готується до серійного виробництва
|У Viber з'явився чат-бот Microsoft Copilot
|Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій