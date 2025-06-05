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АНАЛІТИКА

Гегсет каже, що США прагнули передати формат «Рамштайн» Британії та Німеччині

 

Відхід Сполучених Штатів Америки від керівництва Контактною групою з питань оборони України (формат "Рамштайн") і його передача Великій Британії та Німеччині планувався з самого початку роботи нової адміністрації США.

Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет після завершення засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі 5 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Гегсет повідомив журналістам, що передача керівництва форматом "Рамштайн" Німеччині та Великій Британії планувалася Сполученими Штатами з моменту приходу до влади адміністрації президента Дональда Трампа.

"З самого початку роботи цієї адміністрації ми працювали з нашими британськими та німецькими колегами, щоб вони очолили цю контактну групу, що вони і зробили. І я їм за це дуже вдячний", - сказав Піт Гегсет.

Він додав, що США продовжують брати участь у форматі Рамштайн - зокрема, на засіданні 4 червня Сполучені Штати представляв посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Ви ж були на засіданні?", - звернувся Гегсет до Вітакера.

"Я на всіх зустрічах, так", - відповів дипломат.

"Ми, безумовно, були на цій зустрічі і зробили свій внесок", - резюмував міністр оборони США.
 

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