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АНАЛІТИКА

Бессент: США підтримують суверенітет України та запуск фонду для її відновлення

Бессент: США підтримують суверенітет України та запуск фонду для її відновлення

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент на тлі початку роботи американсько-українського фонду відновлення та розвитку України підтвердив підтримку США суверенітету України та зусиль з досягнення сталого і тривалого миру.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Бессент та міністерка економіки України Юлія Свириденко "поділилися своїм захопленням щодо початку функціонування Інвестиційного фонду США для відновлення України".

Під час розмови американський міністр підтвердив підтримку Сполучених Штатів суверенітету України та забезпечення тривалого і міцного миру.

"Ніхто, хто фінансував або постачав російську військову машину, не повинен отримати вигоди від відновлення України", - додав Бессент.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.
Ключові теги: США
 

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