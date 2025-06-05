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АНАЛІТИКА

Люксембург на 50% збільшить допомогу Україні

 

Люксембург цього року збільшить на 50% допомогу Україні, повідомила міністерка оборони цієї країни Юріко Бакес 5 червня, спілкуючись із пресою перед засіданням міністрів НАТО в Брюсселі, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми хочемо і потребуємо справедливого і сталого миру. Україна - перша, хто цього прагне. Путін міг зупинити цю війну ще вчора, може зробити це сьогодні. Але цього не відбувається. Тож Люксембург і надалі надаватиме військову підтримку Україні - ми робимо це з першого дня. Цього року ми збільшимо наш внесок у військову й оборонну допомогу на 50%, щоб Україна могла й надалі захищатися. Ми й надалі залишатимемося на правильному боці історії», - сказала вона.

5 червня в Брюсселі відбувається зустріч міністрів оборони країн НАТО, пізніше сьогодні також пройде засідання Ради Україна-НАТО.

Напередодні міністр оборони України Рустем Умеров за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України (формату «Рамштайн») оголосив про запуск нової стратегічної ініціативи щодо інвестицій в оборонну промисловість.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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