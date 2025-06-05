Bloomberg: США не дадуть ППО для захисту сил безпеки на території України

США відмовилися надати системи ППО для захисту сил безпеки, які Велика Британія та Франція планують розгорнути на території України після війни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, під час переговорів із Вашингтоном європейські союзники зрозуміли, що президент США Дональд Трамп не дасть гарантій підтримки коаліції, яку має очолити Європа.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголошував, що участь США критично важлива для стримування Росії від зриву можливої угоди про припинення вогню.

Лондон і Париж просили надати повітряне прикриття, розвідку та спостереження за кордоном, але тепер розраховують лише на збереження обміну розвідувальними даними та моніторингу ситуації, стверджують джерела.

Частина європейських чиновників сподівається, що Трамп усе ж таки втрутиться, якщо британські чи французькі військові стануть мішенню для російської армії. Але отримати будь-які письмові гарантії від американського лідера, на думку співрозмовників, малоймовірно.

За оцінкою європейських країн, для стримування Росії буде достатньо підготовлених українських сил, присутності військ та авіації на східному фланзі НАТО, а також патрулів у Чорному морі. Велика Британія та Франція вже розробили план щодо розміщення своїх сил, але зупинили його до відновлення мирних переговорів.

Можливість надсилання західних військових в Україну обговорюється з 2024 року. Москва виступає проти розміщення таких контингентів. Відсутність у Києва іноземних збройних сил - одна з умов меморандуму, який Росія передала Україні на прямих переговорах у Стамбулі 2 червня.

Раніше агенція France-Presse повідомляла, що шість країн із так званої коаліції охочих готові надіслати війська на територію України в разі укладення перемир`я. Зробити це готові Велика Британія, Франція, Латвія, Литва, Естонія та ще одна неназвана країна.

За даними The Times, Лондон, імовірно, відмовиться від масштабної місії через високі ризики та брак ресурсів. Газета зазначає, що Європі загалом буде складно зібрати 25 тисяч військовослужбовців для України.