Трамп перепостив заклик колумніста WP прийняти закон про руйнівні санкції на РФ як важіль впливу на Путіна

Конгрес може надати Трампу важелі впливу, щоб примусити Путіна, таку колонку колумніста Washington Post Марка Тіссена із закликом прийняти закон про руйнівні санкції на РФ перепостив у своїй соцмережі Truth сам президент США Дональд Трамп.

"Двопартійний законопроект про санкції надасть Трампу важелі впливу, щоб змусити Росію припинити війну в Україні", - вважає автор колонки.

Він зазначив, що замість того, щоб вести мирні переговори з Трампом, Путін посилює свої напади на невинних українських мирних жителів, тож зрозуміло, що Путін не хоче миру, і його потрібно змусити припинити війну.

"Для цього Трампу потрібні більші важелі впливу. Конгрес може надати їх, ухваливши закон про санкції проти Росії, двопартійну ініціативу, яку очолюють сенатори Ліндсі Грем (республіканець від Південної Кароліни) та Том Коттон (республіканець від Арканзасу)", - йдеться в публікації.

Її автор нагадує, що законопроект вже має аж 82 співавтори в Сенаті та передбачає запровадження "розгромних" санкцій проти Росії, які вдарять в найболючіше місце - по доходам від експорту нафти та газу, запровадивши 500% вторинний тариф для будь-якої країни, яка купує уран, нафту, природний газ, нафту або нафтопродукти та нафтохімічну продукцію російського походження.

"Найголовніше, це забезпечить Трампу сильну двопартійну підтримку, коли він востаннє намагається переконати Путіна припинити масові вбивства українських мирних жителів та домовитися про остаточне припинення його жорстокої, безглуздої війни", - підкреслив Тіссен.

Він додав, що підписання законопроекту не означає, що Трамп повинен негайно запровадити санкції. Запропоновані санкції набувають чинності лише після того, як президент офіційно винесе рішення про те, що Путін вчиняє дії, що підлягають санкціям, як описано в законопроекті, такі як "відмова від переговорів щодо мирної угоди з Україною".

Як наголошується у колонці, якщо Трамп не хоче приймати таке рішення, є інший варіант: лідер більшості в Сенаті Джон Тун (республіканець від Південної Дакоти) може тримати законопроект на розгляді необмежений час, замість того, щоб надсилати його до Білого дому, надаючи Трампу стільки часу, скільки йому потрібно, перш ніж його підписати.

"Це значно збільшило б вплив Трампа на Путіна, давши йому дамоклів меч над головою російського лідера, підтриманий переважною двопартійною більшістю в Конгресі. Це надало б Трампу можливості та зміцнило б його позиції в переговорах, надавши йому повноваження запроваджувати нищівні санкції проти Росії у будь-який момент, який він обере", - зазначає автор колумніст WP.

На його думку, зараз Путін сподівається, що Трамп розчарується в мирному процесі, розведе руками та перейде до інших справ, залишивши Путіна вільним вести свою жорстоку війну без підтримки України Сполученими Штатами чи покарання його.

"Це хибне сприйняття Путіна є однією з причин, чому Трамп не зміг переконати Москву погодитися на припинення вогню. Путін, схоже, переконаний, що все, що йому потрібно зробити, це сидіти склавши руки і ні на що не погоджуватися, а США винагородять його, давши йому повну свободу дій", - йдеться у колонці.

Тіссен закликає вказати Путіну на те, що він помиляється, та показати, що якщо Росія скаже "ні" миру, а Україна скаже "так", Трамп покарає Росію та озброїть Україну.

"Двопартійна більшість у Конгресі готова надати Трампу інструменти, щоб змусити Путіна та запровадити суворі наслідки для Росії, якщо Путін все ще відмовлятиметься. Голоси є. Все, що потрібно зробити Трампу, це дати Конгресу зелене світло", - робиться висновок у колонці, яку перепостив Трамп.

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