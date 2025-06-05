Трамп: «Путін рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на напад на аеродроми»

Президент США Дональд Трамп повідомив, що мав 4 червня телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, про яку не оголошували заздалегідь. За словами Трампа, розмова тривала приблизно одну з чвертю годину.

«Ми обговорили напад України на російські літаки, розташовані на базах, а також різні інші напади, які відбувалися з обох сторін. Це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Президент Путін дуже рішуче заявив, що йому доведеться відреагувати на нещодавній напад на аеродроми», - написав американський лідер у власній соцмережі.

Трамп додав, що іншою темою розмови була ядерна програма Ірану.

«Я заявив президенту Путіну, що Іран не може мати ядерної зброї, і вважаю, що ми з цього приводу погодилися. Президент Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання», - вказав президент США, додавши, що від Ірану потрібна «остаточна відповідь у дуже короткий проміжок часу».

Українські дрони 1 червня атакували кілька російських військових аеродромів за допомогою дронів, захованих у збірних будиночках, встановлених на відкритих платформах вантажівок. За твердженням СБУ, було знищено понад 40 російських військових літаків. Операція, як заявили у Києві, готувалася півтора року.

Завдяки аналізу відео і супутникових знімків Радіо Свобода вдалося незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників.