Анатолія Шарія заочно засудили до 15 років увʼязнення за держзраду

Вінницький міський суд 4 червня виніс вирок прокремлівському пропагандистові Анатолію Шарію. Його заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, від початку повномасштабної війни Шарій брав участь в інформаційних диверсіях ФСБ проти України.

Йдеться про участь у підготовці та поширенні постановчих відео, де росіяни допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити в «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям. Після того він монтував ролики, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для рф кадри, зокрема з ознаками катувань полонених.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується в Севастополі за підозрою у держзраді. Саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ.

Суд визнав Шарія та його спільника Шевцова винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Також до Шарія застосували безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім'я та авторського YouTube-каналу, зауважили у СБУ.

Сам Шарій заявив, що доказів його провини буцімто немає. Після вироку на каналі він написав таке: «Я бажаю на*бнуться єб*ному смітнику - цій гнилявій і смердючій державі».