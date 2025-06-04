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Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський
16:46 04.06.2025 |
Україна пропонує Росії припинити вогонь до зустрічі лідерів, оскільки якщо Україна побачить відповідні кроки деескалації, тоді режим припинення вогню продовжиться з американськими гарантіями посередництва.
"Партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо русскім припинення вогню до зустрічі лідерів", - сказав Зеленський на брифінгу в середу.
Він додав, що Україна пропонує зустріч з понеділка в будь-який день.
"Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось. Якщо немає жодного порозуміння, якщо немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню з американськими гарантіями посередництва", - пояснив президент.
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