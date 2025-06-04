Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна пропонує РФ припинення вогню до зустрічі лідерів - Зеленський

 

Україна пропонує Росії припинити вогонь до зустрічі лідерів, оскільки якщо Україна побачить відповідні кроки деескалації, тоді режим припинення вогню продовжиться з американськими гарантіями посередництва.

"Партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо русскім припинення вогню до зустрічі лідерів", - сказав Зеленський на брифінгу в середу.

Він додав, що Україна пропонує зустріч з понеділка в будь-який день.

"Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемось. Якщо немає жодного порозуміння, якщо немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжимо режим припинення вогню з американськими гарантіями посередництва", - пояснив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4829
  0,1556
 0,37
EUR
 1
 47,2013
  0,2250
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1240  0,17 0,41 41,7692  0,04 0,11
EUR 46,9260  0,20 0,43 47,6800  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5225  0,18 0,43 41,5450  0,17 0,42
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес