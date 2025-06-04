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Глава Пентагону пропустить не лише «Рамштайн», а й Раду Україна-НАТО
14:07 04.06.2025 |
Глава Пентагону Піт Гегсет не братиме участі у засіданні Ради Україна-НАТО, що пройде в межах зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі.
Це підтвердили кілька незалужних одне від одного джерел "Європейської правди" у Брюсселі.
Гегсет буде присутній на зустрічі міністрів у четвер, однак на Раді Україна-НАТО США представлятиме не міністр, а посол Метью Вітакер.
Раніше стало відомо, що Гегсет не буде присутній на зустрічі формату "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО 4 червня. У Пентагоні пояснили, що його участь неможлива через його графік.
Зазначимо, "Рамштайн" відбудеться в середу, міністеріал - в четвер вранці. РУН у форматі робочого ланчу збереться опівдні, відразу після міністерської зустрічі, тож на час проведення Ради Гегсет буде у Брюсселі, однак не піде на засідання за участю України.
Місце Гегсета на засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу також займе посол США в НАТО Метью Вітакер.
Агентство AP повідомляло, що Гегсет прибуде до Брюсселя пізно увечері у середу, коли засідання "Рамштайну" вже закінчиться.
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