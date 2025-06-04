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Генсек НАТО прокоментував роль України на саміті Альянсу
13:53 04.06.2025 |
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обіцяє обговорення України і її присутність на саміті у Гаазі.
Про це він заявив на зустрічі з журналістами у Брюсселі напередодні спільного засідання міністрів оборони Альянсу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Ця заява стала першим офіційним підтвердженням з боку Альянсу щодо запрошення президента України на зустріч лідерів. Досі про це повідомляли лише неофіційно, у тому числі джерела "Європейської правди".
"Ми запросимо Україну на саміт, і ближчим часом представимо програму", - заявив генеральний секретар.
Зауважимо, що на зустріч лідерів Альянсу держави-партнери запрошують лише на рівні лідерів, тобто йдеться про запрошення Зеленського. Утім, генсек відмовився коментувати формат участі України, наголосивши, що це буде розкрито в офіційній програмі.
Марк Рютте також зазначив, що йдеться не лише про участь України, а й про її присутність у порядку денному. "Звичайно, Україна буде обговорюватися на саміті", - заявив він.
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