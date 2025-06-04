НАТО змінює правила витрат: допомогу Україні врахують в оборонному плані, - Euractiv

У НАТО хочуть враховувати нові кошти, витрачені на зміцнення ЗСУ - "пов'язаними з обороною" в рамках пропозиції Альянсу підвищити свої витрати на оборону до 5% від ВВП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Тепер нові закупівлі військової техніки спеціально для України, а також інвестиції в українську військову промисловість - будуть враховуватися країнами НАТО як "оборонні" витрати відповідно до нових цільових показників витрат.

Як пише видання, угода все ще може бути переглянута, перш ніж 24 і 25 червня в Гаазі відбудеться щорічний саміт НАТО. Очікується, що на зустрічі буде схвалено загальну угоду про підвищення цільових показників витрат на оборону з нинішніх 2% ВВП. При цьому, остаточні деталі цільових показників, ймовірно, будуть розроблені пізніше.

Поточна пропозиція НАТО закликає кожного члена Альянсу щорічно витрачати щонайменше 5% на оборону: з них 3,5% будуть спрямовані на основні оборонні сфери (військова техніка та грошове забезпечення солдатів), решта 1,5% - на кібербезпеку, інфраструктуру або цілі підвищення стійкості.

За словами джерел, серед 32 військових союзників існує спільна згода, що до другої категорії зараховуватимуться лише нові кошти, витрачені на військову підтримку України.

Згідно з поточним станом внутрішніх обговорень, вартість пожертвувань, які надходять з наявних запасів, - не враховуватимуть під час підрахунку цільового показника, щоб уникнути подвійного врахування грошей, уже витрачених на придбання спорядження.

Видання зазначає, що обладнання, передане Україні з військових арсеналів НАТО, вже враховувалося як частина регулярних витрат на основну оборону під час первісного придбання. Однак майбутні замовлення на заміну переданого обладнання все одно будуть враховуватися в цільовому показнику основної оборони в 3,5%. При цьому невійськова допомога Україні від країн НАТО не враховуватиметься як "пов'язана з обороною" в цільових витратах альянсу.

Тобто, якщо країна НАТО купує нову зброю для України або вкладає гроші в український ВПК - це піде у витрати 1,5%. Якщо ж країна замінює зброю, яку раніше віддала Україні - ці витрати йдуть в основний блок - 3,5%. У разі, якщо передано стару зброю зі складу або ж гуманітарна допомога - це не враховується у витрати.

Два джерела стверджують, що рішення враховувати фінансову допомогу українським військовим як витрати НАТО на оборону має сенс з огляду на те, що озброєння України має прямий і позитивний вплив на безпеку Альянсу.