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Мери європейських міст збираються приїхати до Києва у кінці літа з візитом солідарності, повідомив Кличко
16:54 03.06.2025 |
Спільний візит мерів європейських міст до Києва відбудеться наприкінці серпня поточного року, під час візиту будуть визначені спільні проєкти для реалізації в столиці України, повідомив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з мером Брюсселя Філіпом Клозом.
"27-28 серпня до Києва прибуде група мерів європейських міст із символічним візитом солідарності. Всі разом ми оглянемо обʼєкти інфраструктури, пошкоджені російськими обстрілами. Відвідаємо "Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги", Центр протезування. Щоб, зокрема, визначити, потреби в медобладнанні для відновлення наших військових та ветеранів, з яким нам можуть допомогти партнери. Визначимо з колегами спільні проєкти, які реалізуємо за участі міст-партнерів Києва", - написав Кличко в Телеграм.
Під час зустрічі в Брюсселі мери також обговорили подальшу співпрацю міст. "Брюссель передасть ще три автомобілі швидкої - як гуманітарну допомогу в рамках міжміського співробітництва. Дякую Філіпу Клозу, громаді Брюсселя за постійну допомогу і підтримку. Та за залучення до неї ще більшого кола наших друзів!" - наголосив Кличко.
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