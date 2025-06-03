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АНАЛІТИКА

Кремль відкинув зустріч Трампа, Зеленського і Путіна найближчим часом

 

Речник Кремля Дмитрій Пєсков відкинув можливість того, що тристороння зустріч лідерів Росії, США та України можлива найближчим часом.

Слова Пєскова у вівторок наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Пєсков коментував заяву Білого дому про відкритість президента США Дональда Трампа до такого формату переговорів.

"Відверто кажучи, найближчим часом навряд чи. Тому що президент Путін неодноразово підкреслював і свою готовність до контактів на найвищому рівні, підкреслюючи при цьому, що ці контакти мають стати результатом тих домовленостей, які вже будуть вироблені на технічному рівні, на експертному рівні", - зазначив Пєсков.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що президент США Дональд Трамп не відкидає участі в потенційній зустрічі лідерів України та Росії щодо завершення розвʼязаної РФ агресією.

Турецька сторона сподівається, що зможе організувати зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та Владіміра Путіна у Стамбулі чи в Анкарі, заявив у понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Цю ідею у понеділок підтримав президент України Володимир Зеленський.
Ключові теги: США, Росія
 

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