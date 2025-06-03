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США розчаровані, але не здивовані умовами росії, які вона висунула на переговорах — ABC
14:24 03.06.2025 |
Американські чиновники розчаровані тими умовами, які росія висунула на переговорах з Україною у Стамбулі для встановлення припинення вогню, однак не здивовані.
Про це пише ABC News, покликаючись на власні джерела.
Видання вказує, що як Україна, так і США вважають умови росіян неприйнятними. Також обидві сторони переконані, що в такий спосіб москва намагається відкласти «значущі переговори».
ABC News підкреслює, що ще до останніх переговорів, які відбулися 2 червня у Стамбулі, розчарування президента США Дональда Трампа відсутністю прогресу в досягненні миру невпинно наростало.
Чиновники, які ознайомлені з думками американського лідера, кажуть: хоча раніше він критикував і Україну, і росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється від цього питання.
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