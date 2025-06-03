Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США розчаровані, але не здивовані умовами росії, які вона висунула на переговорах — ABC

 

Американські чиновники розчаровані тими умовами, які росія висунула на переговорах з Україною у Стамбулі для встановлення припинення вогню, однак не здивовані.

Про це пише ABC News, покликаючись на власні джерела.

Видання вказує, що як Україна, так і США вважають умови росіян неприйнятними. Також обидві сторони переконані, що в такий спосіб москва намагається відкласти «значущі переговори».

ABC News підкреслює, що ще до останніх переговорів, які відбулися 2 червня у Стамбулі, розчарування президента США Дональда Трампа відсутністю прогресу в досягненні миру невпинно наростало.

Чиновники, які ознайомлені з думками американського лідера, кажуть: хоча раніше він критикував і Україну, і росію, останніми днями він дедалі більше відсторонюється від цього питання.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес