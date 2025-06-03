В Україні посилять розвиток дронової ППО. Уже готуються екіпажі — Ігнат

Командування Повітряних сил ЗСУ «серйозно порушило» питання посилення розвитку дронової ППО. Йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати повітряні цілі.

Про це сказав очільник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю «Українській правді».

За його словами, нині готуються відповідні екіпажі в різних локаціях на території країни, будуть введені нові підрозділи.

Раніше дронову ППО більше застосовували Сухопутні війська, оскільки їм потрібно розв'язувати проблему розвідників на лінії фронту, пояснює Ігнат. Але вже і в глибині країни фіксуються розвідувальні БпЛА. Окрім того, щоночі Україну атакують дрони типу Shahed.

«Тому розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО - на часі й буде давати дедалі вищі показники», - сказав він.

Олександр Камишін, радник президента України зі стратегічних питань, розповів Bloomberg, що нині три вітчизняні виробники виготовляють «мисливців на Shahed», вартість яких становить близько 5000 доларів кожен.

«Ми де-факто перевинайшли звичайні засоби ведення війни. Там, де ми мали мінометні міни, зараз маємо "мінометні" дрони. Там, де ми мали артилерійські системи, маємо "артилерійські" дрони. Ми маємо ракетні дрони та навіть дрони для ППО», - сказав Камишін під час Форуму оборонної промисловості ЄС - Україна у Брюсселі.

Ігнат наголосив, що універсальної зброї, яка може розв'язати проблему всіх БпЛА, немає. Так, ноу-хау України були мобільні вогневі групи - це було вигадано, щоб економити ракети. Спочатку вони були не дуже ефективними, але їхня ефективність з часом зростала завдяки додатковому обладнанню. Групи почали давати свій результат, але зараз він падає.

Зокрема, через те, що війська рф змінили тактику: запускають одночасно величезну кількість БпЛА, а потім з висоти 2 кілометрів і вище пікірують на великій швидкості на об'єкт, який хочуть уразити.

«Так, тут точність теж невисока, і влучають вони в будинки, у лікарні. І жахливі наслідки маємо. "Шахед" - дуже небезпечна зброя. Трапляються такі, що несуть 90 кілограмів вибухівки. Це майже ракета», - сказав він.