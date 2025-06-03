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Кос про відкриття кластерів з Україною та Молдовою: це абсолютно необхідно і в руках ЄС

Кос про відкриття кластерів з Україною та Молдовою: це абсолютно необхідно і в руках ЄС

 
Відкриття першого кластера у перемовинах про вступ до ЄС з Україною та Молдовою є абсолютно необхідним, для цього все готово, а відповідне рішення знаходиться в руках Ради ЄС.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на засіданні комітету з закордонних справ Європейського парламенту 3 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Кос підкреслила, що Україна та Молдова готові до відкриття першого кластера, і Рада ЄС повинна знайти шляхи для цього.

"Нам абсолютно необхідно зробити наступний крок з Україною та Молдовою. Обидві країни виконали своє домашнє завдання. Все готово і в руках Ради, щоб відкрити перший кластер", - наголосила Марта Кос.

Вона нагадала, що саме "вступ до ЄС для України є ключовою гарантією безпеки. Ми повинні зробити це реальністю".

"Ми повинні опрацювати рух уперед, зберегти динаміку реформ в Україні, допомогти нашим державам-членам вирішити їхні проблеми і, зрештою, відповісти на наші найбільші виклики безпеці з часів Другої світової війни", - переконана вона.

Марта Кос також зауважила на прогрес у реформах, який демонструє Україна.

"Тридцять шість індикаторів реформ були досягнуті завдяки постійним зусиллям у сфері традиційних реформ, боротьби з корупцією, лібералізації енергетичного ринку, корпоративного управління та бізнес-клімату. Ці реформи, досягнуті за найскладніших умов, не є абстрактними. Вони безпосередньо підтримують вступ України до ЄС і наближають її до Союзу в усіх сенсах - політичному, правовому та економічному", - розповіла єврокомісарка.

Ключові теги: ЄС
 

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