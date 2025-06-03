Фінансові новини
- |
- 03.06.25
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кос про відкриття кластерів з Україною та Молдовою: це абсолютно необхідно і в руках ЄС
13:10 03.06.2025 |
Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на засіданні комітету з закордонних справ Європейського парламенту 3 червня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Кос підкреслила, що Україна та Молдова готові до відкриття першого кластера, і Рада ЄС повинна знайти шляхи для цього.
"Нам абсолютно необхідно зробити наступний крок з Україною та Молдовою. Обидві країни виконали своє домашнє завдання. Все готово і в руках Ради, щоб відкрити перший кластер", - наголосила Марта Кос.
Вона нагадала, що саме "вступ до ЄС для України є ключовою гарантією безпеки. Ми повинні зробити це реальністю".
"Ми повинні опрацювати рух уперед, зберегти динаміку реформ в Україні, допомогти нашим державам-членам вирішити їхні проблеми і, зрештою, відповісти на наші найбільші виклики безпеці з часів Другої світової війни", - переконана вона.
Марта Кос також зауважила на прогрес у реформах, який демонструє Україна.
"Тридцять шість індикаторів реформ були досягнуті завдяки постійним зусиллям у сфері традиційних реформ, боротьби з корупцією, лібералізації енергетичного ринку, корпоративного управління та бізнес-клімату. Ці реформи, досягнуті за найскладніших умов, не є абстрактними. Вони безпосередньо підтримують вступ України до ЄС і наближають її до Союзу в усіх сенсах - політичному, правовому та економічному", - розповіла єврокомісарка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада підтримала законопроєкт про декларації суддів, який розкритикували активісти
|Українська делегація на чолі із Свириденко прибула до Вашингтону - Єрмак
|Санкції проти росії, які підготували в Сенаті, підтримують і в Палаті представників — спікер Джонсон
|Суттєве збільшення підтримки України є справою найближчих місяців - Науседа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Хмельницький обласний серцево-судинний центр отримав апарати для гемодіалізу
У РУБРИЦІ
|Україна розраховує приєднатись до ОЕСР вже у 2026р – Шмигаль
|СБУ втретє вразила Кримський міст
|США розчаровані, але не здивовані умовами росії, які вона висунула на переговорах — ABC
|В Україні посилять розвиток дронової ППО. Уже готуються екіпажі — Ігнат
|Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині
|Кос про відкриття кластерів з Україною та Молдовою: це абсолютно необхідно і в руках ЄС
|Шмигаль у Парижі обговорив перспективи інвестицій з представниками французького бізнесу
Бізнес
|Microsoft уклала перший контракт із профспілкою відеоігор США
|У Японії встановлено новий рекорд швидкості інтернету, який перевищив 1 мільйон ГБ/с
|Маск розширює екосистему X: стартувало бета-тестування нового месенджера XChat, який стане аналогом Telegram
|Маск лобіює закони у Конгресі США для прориву безпілотних Tesla, - Bloomberg
|Силам оборони відправили першу партію легких бронемашин UAT-TISA
|Хмарний сервіс GeForce NOW тепер доступний і на Steam Deck - підтримується трасування променів і DLSS 4
|ЗМІ: Sony перестала випускати смартфони на власних заводах