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АНАЛІТИКА

Новий президент Румунії: ми й далі підтримуватимемо Україну

Новий президент Румунії: ми й далі підтримуватимемо Україну

 

Новий румунський президент Нікушор Дан запевнив, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну для відбиття повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він заявив журналістам у понеділок на саміті "Бухарестської девʼятки" у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Дана запитали, чи буде Румунія більш прозорою щодо військової допомоги, наданої Україні, на що він відповів, що ще "не зміг оцінити, які переваги і які ризики".

"Хай там як, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну, тому що йдеться про нашу власну безпеку", - наголосив він.

"Одна річ - бути в нинішній ситуації, з сусідом на східному кордоні - Україною, з якою ми маємо договір від 1997 року, а інше - мати Росію або країну... яка стає Білоруссю", - додав румунський президент.

Він припустив, що деталі військової допомоги обговорить під час візиту до України, який може статись найближчим часом.

Нагадаємо, 26 травня відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії.

У понеділок президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з Даном.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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