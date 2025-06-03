«Ідіоти»: Зеленський прокоментував ідею росіян про «часткове» припинення вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни погоджуються на припинення вогню лише на кілька днів. Їхня мета - забрати з поля бою загиблих і відтермінувати запровадження американських санкцій.

Про це глава держави заявив під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Вони готові на ceasefire (припинення вогню - ред.) на два-три дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що, в принципі, ceasefire (потрібен) для того, щоб не було вбитих. Тобто ви бачите настрій. Для них це питання просто невеличкої паузи у війні. Тому дуже хочеться, щоби наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в Сенат і щоб дотиснули рускіх до припинення вогню сильними санкціями. По-іншому вони поки що не розуміють. І ми вважаємо, що це справедливо», - розповів Зеленський.

Він додав, що «все-таки вже третій місяць йде з того моменту, як США дали сигнал щодо повного припинення вогню, і ми їх підтримали».

«Для нас дуже важливо ще раз підкреслити, як на останній нашій розмові з Президентом Трампом, що якщо в цей раз Стамбул не буде щодо припинення вогню рухатись вперед, то повинні бути сильні кроки від Штатів, передусім пакет санкцій», - зауважив глава держави.

Він зазначив, що сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь почали узгоджувати з Європейським Союзом запропоновані санкції.

«Це дуже хороший знак, тому що американський пакет сильний, там є дуже сильні речі. І європейський пакет 18-й буде сильний, там також є дуже сильні речі. Якщо вони почали узгоджувати, то я вважаю, що буде два сильні пакети», - заявив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, сенатори Блюменталь і Грем 1 квітня представили законопроєкт, який має ускладнити для Росії фінансування війни. Документ, зокрема, передбачає запровадження 500-відсоткового тарифу на імпорт до США з країн, які купують російські енергоносії.

За словами авторів, законопроєкт наразі підтримав 81 сенатор. Проте наразі невідомо, коли документ може бути винесений на голосування. Аналогічний законопроєкт, представлений у Палаті представників, має підтримку 28 конгресменів, також з обох партій.