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АНАЛІТИКА

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо економічних і оборонних угод – Зеленський

 

Україна планує зустрічі з американською стороною щодо обговорення оборонних угод та угоди про вільну торгівлю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Окремо ми проводимо розмови щодо економічних угод з американською стороною, а також щодо оборонних угод. Ми б дуже хотіли, ми запропонували це американській стороні, і угоду про вільну торгівлю. Ми б хотіли це розвивати і будемо це підкреслювати. І будуть відповідні зустрічі", - сказав Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами у понеділок.

Він уточнив, що відповідні зустрічі будуть проводитись в США.

"Також я чекаю на зустріч з представниками багатьох команд наших партнерів, включаючи американську команду. Я їх всіх чекаю у Києві. І також у нас планується незабаром зустріч", - додав президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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