У межах нового обміну Україна поверне з полону 1000-1200 людей — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська та російська сторони обміняються військовополоненими у форматі «1000 на 1000», а також, можливо, додатково ще «200 на 200».

Про це він повідомив на пресконференції, трансляцію якої проводило «Суспільне».

Він пояснив, що обміняти домовилися 1000 військовополонених. Крім того, під час перемовин Україна порушила питання щодо додаткового обміну військових, а також політв'язнів і журналістів. Попередньо, йдеться про формат «200 на 200». Списками сторони мають обмінятися цього тижня.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров повідомляв, що під час переговорів домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих військовополонених, а також усіх військових віком від 18 до 25 років.

Крім цього сторони домовились про репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових.

«Дуже важливо все перевірити. А всіх наших потрібно забрати обов'язково. Але в нас уже був один раз, коли вони (росіяни - ред.) передавали тіла, і там вони передавали якихось своїх убитих солдатів», - сказав Зеленський.