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У Росії заявили, що запропонували Україні «часткове» припинення вогню
18:12 02.06.2025 |
Очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі Владімір Мединський заявив, що Росія пропонує Києву тимчасове припинення вогню на окремих ділянках фронту.
Його виступ за підсумками переговорів у Стамбулі в понеділок транслювали пропагандистські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".
Мединський заявив, що РФ підготувала "меморандум" щодо припинення вогню і завершення розвʼязаної нею ж війни, який складається з двох частин.
Друга частина "меморандуму" передбачає "варіативність" і "кілька шляхів", зазначив він.
Серед іншого, за його словами, Росія запропонувала Україні на переговорах "припинення вогню" на 2-3 дні на окремих ділянках фронту, і українська сторона взяла час на вивчення пропозиції.
Також Мединський підтвердив підготовку "найбільш масштабного" обміну між Києвом і Москвою, до якого увійдуть важкопоранені та тяжкохворі, а також військові до 25 років, і обмін 6000 тіл загиблих.
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