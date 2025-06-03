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АНАЛІТИКА

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

 

РФ знову була проти присутності представників США під час зустрічі з українською стороною у Стамбулі, повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

"На попередній зустрічі РФ була проти присутності делегації від США. Це дуже сумно, адже США відіграють велику роль і є важливим гарантом довіри", - сказав він на пресконференції у Стамбулі.

Кислиця зазначив, що задля забезпечення довгострокової безпекової архітектури у Європі США мають бути залучені до процесу. Так само і без залучення Європи неможливо говорити про довгострокову безпеку, додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія, США
 

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